Die Polizei nahm sie in Tadamon, einem Vorort von Damaskus, fest. Sie werden beschuldigt, dort 2013 an den berüchtigten Verbrechen der Regierungssoldaten von Ex-Machthaber Assad beteiligt gewesen zu sein. 2022 war ein verstörendes Video aufgetaucht, das die Taten zeigt. ( Hier eine ARD-Dokumentation dazu .) Die Opfer sollen Zivilisten gewesen sein, die an Kontrollpunkten festgenommen worden waren. Sie wurden in oder in die Nähe von Häuserruinen geführt, in eine ausgehobene Grube gestoßen und dabei erschossen. Anschließend seien die Ruinen über ihnen gesprengt worden, heißt es.