Epstein-Affäre

Mutmaßliche Emails von Sexualstraftäter Epstein über Trump wurden veröffentlicht. (picture alliance | Associated Press | Kin Cheung)

Kongressabgeordnete veröffentlichten mutmaßliche Emails von Epstein, in denen dieser anzugeben scheint, Trump sei über den Missbrauch minderjähriger Frauen im Bilde gewesen.

In einer der Mails aus dem Jahr 2019 heißt es wörtlich: "Trump wusste von den Mädchen." Weiter geht nach Lesart der Demokraten daraus hervor, dass Trump mehrere Stunden im Haus Epsteins verbracht hat, während eines von dessen Missbrauchsopfern anwesend war.

Trump war in dem Fall im eigenen Lager unter Druck geraten, weil seine Regierung nicht wie versprochen Licht in den Skandal gebracht hat. Ein Fehlverhalten in der Affäre konnte Trump allerdings nie nachgewiesen werden.

Epstein wurde 2019 erhängt in seiner Gefängniszelle in New York aufgefunden.

Diese Nachricht wurde am 13.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.