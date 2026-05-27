Die frühere RAF-Terroristin Daniela Klette ist wegen Raubüberfällen zu 13 Jahren Haft verurteilt worden. (dpa-pool/dpa/Sina Schuldt)

Die 67-Jährige stand wegen Überfällen nach Auflösung der RAF zwischen 1999 und 2016 vor Gericht. Schuldig gesprochen wurde sie nun auch wegen erpresserischen Menschenraubs und des Versuchs dazu, schwerer räuberischer Erpressung sowie Verstößen gegen Waffengesetze. Unter den rund 50 Zuschauern im Saal kam während der Urteilsverkündung Unruhe auf, "Freiheit für Daniela" wurde gerufen.

Staub und Garweg weiterhin nicht gefasst

Laut Anklage soll sie mit ihren mutmaßlichen Komplizen Burkhard Garweg und Ernst-Volker Staub maskiert und teils schwer bewaffnet Geldtransporter und Supermärkte in Norddeutschland überfallen haben. Dabei erbeutete das Trio nach Ermittlungen der Staatsanwaltschaft mehr als 2,7 Millionen Euro. Während des Prozesses wurde entschieden, dass fünf Raubüberfälle nicht mehr verfolgt werden. Staub und Garweg sind weiterhin nicht gefasst.

Diese Nachricht wurde am 27.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.