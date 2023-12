Berlin und Rotterdam

Mutmaßliche Hamas-Mitglieder festgenommen wegen Anschlagsplanung in Europa

In Deutschland und den Niederlanden sind mehrere mutmaßliche Terroristen festgenommen worden. Nach Angaben der Bundesanwaltschaft in Karlsruhe gab es drei Festnahmen in Berlin und eine in Rotterdam. Die Beschuldigten sollen versucht haben, Waffen für mögliche Anschläge auf jüdische Einrichtungen in Europa aus einem geheimen Depot nach Berlin zu bringen.