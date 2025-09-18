Bundesanwaltschaft
Mutmaßliche IS-Mitglieder festgenommen - Verdacht auf Kriegsverbrechen und Mord

Die Bundesanwaltschaft hat im baden-württembergischen Singen zwei mutmaßliche Mitglieder der IS-Terrormiliz festnehmen lassen.

    Außenbereich der Generalbundesanwaltschaft mit goldfarbenem Schild mit einem Bundesadler und der Aufschrift "Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof"
    Zwei Männer sollen in Syrien an Hinrichtungen für den IS beteiligt gewesen sein. (picture alliance / SULUPRESS.DE / Marc Vorwerk )
    Sie werden verdächtigt, 2014 in Syrien Kriegsverbrechen und einen Mord begangen zu haben, wie die Bundesanwaltschaft mitteilte. Die beiden syrischen Staatsangehörigen wurden dem Ermittlungsrichter vorgeführt und befinden sich nun in Untersuchungshaft. Die Beschuldigten sollen in Syrien für den IS gekämpft haben. Auch sollen die beiden Männer Gefangene vor ihrer Hinrichtung bewacht haben. Einer der Verdächtigen habe selbst einen Gefangenen erschossen, so die Bundesanwaltschaft.
    Diese Nachricht wurde am 18.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.