Sie werden verdächtigt, 2014 in Syrien Kriegsverbrechen und einen Mord begangen zu haben, wie die Bundesanwaltschaft mitteilte. Die beiden syrischen Staatsangehörigen wurden dem Ermittlungsrichter vorgeführt und befinden sich nun in Untersuchungshaft. Die Beschuldigten sollen in Syrien für den IS gekämpft haben. Auch sollen die beiden Männer Gefangene vor ihrer Hinrichtung bewacht haben. Einer der Verdächtigen habe selbst einen Gefangenen erschossen, so die Bundesanwaltschaft.
Diese Nachricht wurde am 18.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.