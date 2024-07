Die beiden mutmaßlichen IS-Unterstützer sitzen in U-Haft. (Uli Deck/dpa)

Der Ermittlungsrichter beim Bundesgerichtshof in Karlsruhe habe die Haftbefehle in Vollzug gesetzt, teilte die Bundesanwaltschaft mit. Sie wirft den beiden russischen Staatsangehörigen vor, Mitglieder einer kriminellen Vereinigung gewesen zu sein. Sie sollen in Deutschland und anderen europäischen Ländern Gelder für den IS gesammelt haben. Die Männer waren gestern festgenommen worden. In Berlin, Hamburg, Schleswig-Holstein und Sachsen wurden zudem insgesamt sieben Objekte durchsucht.

