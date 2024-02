Ein Fahndungsfoto der RAF-Terroristin Daniela Klette aus dem Jahr 2016. (imago / Paulo Amorim / imago stock&people)

Wie die Staatsanwaltschaft Verden mitteilte, wurde Klette gestern in Berlin festgenommen. Die 65-Jährige steht im Verdacht, an einem Schusswaffen-Angriff auf die US-Botschaft in Bonn 1991 beteiligt gewesen zu sein. Vermutet wird außerdem eine Beteiligung an einem Sprengstoffanschlag auf die Justizvollzugsanstalt Weiterstadt 1993. Neben Klette hatten die Ermittlungsbehörden zuletzt auch verstärkt nach Ernst-Volker Staub und Burkhard Garweg gefahndet. Klette, Staub und Garweg sollen 1999 eine Serie von Überfällen auf Supermärkte und Geldtransporter begonnen haben, um ihren Lebensunterhalt im Untergrund zu sichern. Das Trio wird zur dritten Generation der Roten Armee Fraktion gezählt. Diese solle den damaligen Vorstandssprecher der Deutschen Bank, Alfred Herrhausen, und den Treuhand-Chef, Detlev Karsten Rohwedder, umgebracht haben.

Nach Angaben des Landeskriminalamtes Niedersachsen wurde gestern neben Klette noch ein Mann in ähnlichem Alter festgenommen. Dessen Identität werde derzeit aber noch geklärt, hieß es.

Diese Nachricht wurde am 27.02.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.