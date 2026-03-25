Die Bundesanwaltschaft beim Bundesgerichtshof in Karlsruhe (picture alliance / SULUPRESS.DE | Marc Vorwerk/SULUPRESS.DE)

Der Haftbefehl gegen eine Frau aus Rumänien sei in Vollzug, teilte die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe mit. Sie war gestern im nordrhein-westfälischen Rheine festgenommen worden. Ihr mutmaßlicher Komplize, ein Mann mit ukrainischer Staatsangehörigkeit, wurde am selben Tag in Spanien gefasst. Er soll nach Deutschland ausgeliefert werden.

Beide Beschuldigten stehen im Verdacht, einen Geschäftsmann ausgespäht zu haben, dessen Firma von Bayern aus Drohnen-Bauteile an die Ukraine liefert. Unter anderem das bayerische Landeskriminalamt und das Bundesamt für Verfassungsschutz sind an den Ermittlungen gegen sie beteiligt.

Diese Nachricht wurde am 25.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.