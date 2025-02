Zeitungsbericht

Bericht über Spionagefall bei der Bundeswehr (Klaus-Dietmar Gabbert/dpa)

Im Januar kam es der "Süddeutschen Zeitung" zufolge an der Basis in Schwesing in Schleswig-Holstein zu insgesamt sechs Vorfällen. Danach wurden offenbar besonders professionelle Drohnen eingesetzt, die minutenlang über dem Ort schwebten. Es sei vergeblich versucht worden, diese mittels Störsendern und anderem Gerät von ihrem Kurs abzubringen oder zur Landung zu zwingen. Auf der Luftwaffenbasis in der Nähe von Husum werden ukrainische Soldaten am Flugabwehr-Raketensystem Patriot ausgebildet. Bei ihren Angaben beruft sich die Zeitung auf ein internes Papier des Bundesverteidigungsministeriums. Darin heißt es, es werde wegen Spionageverdachts ermittelt.

Diese Nachricht wurde am 09.02.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.