Mysteriöse Angriffe

Aktuell kommen Meldungen aus Berlin und Bayern. In einem Club der Hauptstadt wurden eine 17- und eine 23-Jährige wegen eines vermuteten Stichs in den Oberarm ins Krankenhaus gebracht, wie ein Feuerwehrsprecher sagte. Vier Frauen seien mit leichten Verletzungen vor Ort behandelt worden. Drei weitere hätten über Unwohlsein geklagt. Im bayerischen Kösching hatte eine 22-jährige Bürgerfestbesucherin einen nadelähnlichen Stich gespürt und über Kopfschmerzen geklagt. Auch sie wurde laut Polizei ins Krankenhaus gebracht. Die Hintergründe an beiden Orten sind noch unklar.

Vor zwei Wochen hatte es mysteriöse Spritzenattacken bei der Fête de la Musique in Frankreich gegeben. Dutzende Frauen stellten nach dem Musikfestival Anzeigen wegen Stichen mit einer Spritze. - Frauenrechtlerinnen vermuteten Frauenhass als mögliches Motiv.

