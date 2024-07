Haftbefehle der Bundesanwaltschaft gegen die kriegsverbrecher sind im Vollzug (picture alliance / dpa / Uli Deck)

Wie die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe mitteilte, setzte der Ermittlungsrichter beim Bundesgerichtshof die entsprechenden Haftbefehle in Vollzug. Die Bundesanwaltschaft wirft den fünf Männern die Tötung und versuchte Tötung sowie die Folterung von Zivilisten als Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Kriegsverbrechen vor. Unter anderem sollen sie im Jahr 2012 im Auftrag des syrischen Regimes das Feuer auf einen Demonstrationszug gegen Machthaber Assad eröffnet haben. Die Männer waren an an verschiedenen Orten in Deutschland festgenommen worden. Am selben Tag wurden zudem in Schweden drei weitere mutmaßliche syrische Kriegsverbrecher ergriffen worden. Hier hatte es eine enge Zusammenarbeit der Polizeien beider Länder und mit Interpol gegeben.

