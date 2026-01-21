Die Bundesanwaltschaft hat Unterstützer prorussischer Milizen festnehmen lassen. (picture alliance / SULUPRESS.DE | Marc Vorwerk/SULUPRESS.DE)

Den beiden Männern werde die Unterstützung terroristischer Vereinigungen in den von Russland besetzten Regionen der Ukraine vorgeworfen, heißt es in einer Mitteilung der Bundesanwaltschaft. Die Beschuldigten hatten demnach herausgehobene Stellungen in einem Verein, der den Transport von Versorgungsgütern und Medizinprodukten, aber auch von Drohnen in den Donbass zugunsten von Milizionären der selbsterklärten Volksrepubliken Donezk und Lugansk organisierte.

Diese Nachricht wurde am 21.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.