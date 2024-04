Rechtsextremismus

Prozessbeginn gegen "Altermedia" (dpa / Picture Alliance)

Ihm werden Volksverhetzung sowie die Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung vorgeworfen. Die Betreiber von "Altermedia" wurden bereits 2018 angeklagt. Einer der Beschuldigten war damals zu zweieinhalb Jahren Haft verurteilt worden. Der nun vor Gericht stehende Mann lebte jedoch in Spanien und gab an, nicht reise- und verhandlungsfähig zu sein. Das stellte sich später als falsch heraus. Im März war er an Deutschland ausgeliefert worden.

"Altermedia" wurde 2016 verboten. Die Plattform gehörte zu den führenden rechtsextremistischen Seiten im deutschsprachigen Raum. Auf der Seite wurden Nazi-Symbole gezeigt, es wurde der Holocaust geleugnet und zur Gewalt gegen Ausländer aufgerufen.

Diese Nachricht wurde am 09.04.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.