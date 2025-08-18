Bandenkriminalität

Im Zusammenhang mit einem Drogenkrieg gab es mehrere Explosionen in Köln. (Archivbild) (Benjamin Westhoff/dpa)

Die Staatsanwaltschaft wirft dem Deutsch-Iraner unter anderem bandenmäßigen Drogenhandel, Geiselnahmen, gefährliche Körperverletzung und Anstiftung zum Herbeiführen von Sprengstoffexplosionen vor. Ihm droht eine langjährige Haftstrafe mit anschließender Sicherungsverwahrung.

Der Angeklagte war nach Ansicht der Staatsanwaltschaft Chef einer Drogenbande, der von anderen Kriminellen 350 Kilogramm Marihuana gewaltsam entwendet wurden. Um das Rauschgift zurückzubekommen, wurden verdächtigte eigene Mitglieder der Bande sowie andere Personen teils entführt, misshandelt und mit dem Tode bedroht. Außerdem gab es mehrere Detonationen vor Wohngebäuden. Das Landgericht Köln muss nun entscheiden, ob die Anklage zur Hauptverhandlung zugelassen wird. Mehrere Mittäter waren in der vergangenen Woche bereits zu Haftstrafen verurteilt worden.

Diese Nachricht wurde am 18.08.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.