Einer der Tatverdächtigen wurde auf der Insel Euböa gefasst. Er gab nach Angaben der Ermittler im Verhör zu, insgesamt fünf Brände gelegt zu haben.

Die Waldbrände in Griechenland haben allein im Nordosten des Landes Zehntausende Hektar Land vernichtet. Nach wie vor kämpfen Feuerwehrleute gegen zahlreiche Waldbrände. Das größte Feuer befindet sich derzeit in Evros in der Nähe der Stadt Alexandroupolis. Dort brennt es seit acht Tagen. Rund 300 Feuerwehrleute sind im Einsatz. Sie werden unterstützt von vier Löschflugzeugen und drei Hubschraubern.

