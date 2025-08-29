Polizeiauto vor dem Justizzentrum in Dresden (dpa / Robert Michael)

Der 20-jährige Syrer meldete sich wenige Stunden nach der Veröffentlichung einer Fahndung. Er soll am vergangenen Wochenende einem gleichaltrigen Amerikaner Schnittwunden im Gesicht zugefügt haben. Der US-Bürger war zuvor dazwischengegangen, als zwei Männer aus einer Gruppe heraus Frauen in der Straßenbahn belästigten. Bei einem davon soll es sich um den nun Festgenommenen handeln.

Der zweite Tatverdächtige, ebenfalls ein Syrer, befindet sich bereits in Untersuchungshaft. Der 21-Jährige wurde bereits kurz nach der Tat festgenommen, befand sich jedoch zwischenzeitlich auf freiem Fuß, weil die Staatsanwaltschaft zunächst keine Haftgründe sah.

Diese Nachricht wurde am 30.08.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.