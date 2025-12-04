Bundesanwaltschaft

Wie die Behörde in Karlsruhe mitteilte, soll sich der aus dem Jemen stammende Mann 2022 in seinem Land der Gruppe angeschlossen haben. Ihm wird unter anderem zur Last gelegt, als Kämpfer an Gefechten in der Provinz Mareb beteiligt gewesen sein.
Zuständig für einen Prozess ist das Oberlandesgericht München. Beamte des Bayerischen Landeskriminalamts hatten den Mann im Mai in Dachau festgenommen. Er sitzt seitdem in Untersuchungshaft.
