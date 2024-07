Zu dieser Meldung liegt uns noch kein Bildmaterial vor. (Deutschlandradio)

Wie die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe mitteilte, soll sich der Mann im Jahr 2014 dem IS im Irak angeschlossen haben. Bis Ende 2016 habe er verschiedenen IS-Einheiten angehört und an Kämpfen teilgenommen. Es sei Untersuchungshaft angeordnet worden.

Zudem gab die Bundesanwaltschaft bekannt, dass sie Anklage gegen ein mutmaßliches Mitglied der Hisbollah-Miliz wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Kriegsverbrechen in Syrien erhoben hat.

