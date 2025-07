Der Internationale Strafgerichtshof gibt die Festnahme eines mutmaßlichen libyschen Milizenführers bekannt (Archivbild). (picture alliance / ANP / Remko de Waal)

Das teilte der Internationale Strafgerichtshof in Den Haag mit. Laut der Generalstaatsanwaltschaft Brandenburg erfolgte die Festnahme am Flughafen BER. Bei dem Libyer handele es sich um Chaled al-Hischri, genannt al-Buti. Er soll nun an den Internationalen Strafgerichtshof überstellt werden. Die Entscheidung darüber liege beim brandenburgischen Oberlandesgericht.

Dem 46-Jährigen werden Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit vorgeworfen. Er gehörte demnach zur Leitung in einem libyschen Gefängnis, in dem Gefangene misshandelt, gefoltert oder isoliert festgehalten wurden.

