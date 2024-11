Oberstes Gericht in Brasilien nach Explosionen evakuiert (Eraldo Peres / AP / Eraldo Peres)

Ein Mann habe in der Hauptstadt Brasília vergeblich versucht, in das Oberste Gericht einzudringen, sagte die amtierende Gouverneurin des Bundesdistrikts, Leão. Er habe sich selbst mit einem Sprengsatz getötet. Eine weitere Explosion gab es demnach in einem in der Nähe geparkten Auto, das dem Angreifer gehört haben soll. Die Richter und ihre Mitarbeiter hatten gerade eine Plenarsitzung beendet und konnten in Sicherheit gebracht werden. Die Polizei suchte mit speziellen Robotern das Gelände nach weiteren Sprengsätzen ab. Die Ermittlungen zu den genauen Umständen und Motiven des mutmaßlichen Anschlags dauern an.

Auf dem Platz der drei Gewalten im brasilianischen Regierungsviertel befinden sich neben dem höchsten Gericht auch der Kongress und der Präsidentenpalast. Anfang kommender Woche ist Brasilien Gastgeber des G20-Gipfels.

Diese Nachricht wurde am 14.11.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.