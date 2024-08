Spezialkräfte der Polizei beim Einsatz in einer Flüchtlingsunterkunft in Solingen. (Christoph Reichwein / dpa )

Reul fügte hinzu, es sei mehr als nur eine Vermutung, dass es sich um den Täter handele. Die Polizei habe auch Beweisstücke gefunden. Nach Informationen des "Spiegel" stellte sich der Mann am Abend einer Polizeistreife. Seine Kleidung sei blutverschmiert gewesen, zitiert das Nachrichtenmagazin aus Polizeikreisen. Es soll sich um einen 26-jährigen Syrer handeln, der Ende 2022 nach Deutschland kam und Antrag auf Asyl stellte. Den Sicherheitsbehörden sei er nicht als islamistischer Extremist bekannt gewesen.

IS reklamiert Tat für sich

Die Terrororganisation IS hatte zuvor das Attentat am Freitag auf dem Stadtfest in Solingen für sich reklamiert. In ihrem Propaganda-Kanal bezeichnete sie den Täter als "Soldaten des IS", der - so wörtlich - Rache für die Muslime in Palästina und anderswo geübt habe.

In der Innenstadt beteiligten sich am Abend hunderte Menschen an einer Andacht für die drei Todesopfer. Begleitet von ruhiger Musik legten viele Besucher Blumen nieder und entzündeten Kerzen.

Wüst: "Unsere Art zu leben verteidigen"

Der Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, Wüst, hatte die Tat in einer Erklärung am späten Nachmittag bereits als "Akt des Terrors gegen Sicherheit und Freiheit" bezeichnet. Man werde "unsere Art zu leben verteidigen", sagte der CDU-Politiker. Bundesinnenministerin Faeser von der SPD richtete einen Appell an die Gesellschaft. Man müsse jetzt zusammenstehen und sich gegen diejenigen stellen, die Hass säen wollten.

Bei dem Messerangriff waren am Freitag drei Menschen getötet worden. Acht weitere wurden verletzt, vier davon schwer. Für Betroffene und Angehörige der Gewalt auf dem Solinger Stadtfest ist ein psychosoziales Beratungstelefon eingerichtet - und zwar unter der Nummer 0800 001 2022.

