Tote nach Schüssen in Serbien (Marko Drobnjakovic / AP / Marko Drobnjakovic)

Das berichtete das staatliche Fernsehen des Landes. Danach wurde ein Mann in der Nähe der zentralserbischen Stadt Kragujevac in Gewahrsam genommen. Bei einem Angriff mit einer Schnellfeuerwaffe waren gestern aus einem fahrenden Auto heraus acht Menschen erschossen worden; 13 Personen erlitten Verletzungen. Die Tat ereignete sich in der Nähe der Stadt Mladenovac.

