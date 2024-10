Deutschlandfunk - die Nachrichten (Deutschlandfunk )

Wie die Bundesanwaltschaft mitteilte, wollte der Mann zunächst in die Türkei fliegen und sich anschließend in Syrien der Terrormiliz anschließen. Dem iranischen Staatsbürger würden die Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Straftat sowie die Unterstützung einer terroristischen Vereinigung vorgeworfen. Er habe in den vergangenen Monaten einen niedrigen vierstelligen Geldbetrag an den IS übermittelt. Außerdem habe er Anleitungen zur Planung von Anschlägen im Internet recherchiert.

