Setzlinge des illegal gefällten Berg-Ahorns ("Sycamore Tree") am Hadrianswall werden an mehreren Orten des Landes gepflanzt (Archivbild). (Owen Humphreys / Press Association / Owen Humphreys)

Dies gab der britische "National Trust" bekannt. Seine Chefin McGrady sagte, Mitarbeiter hätten nach der Fällung des Baums dessen Triebe abgeschnitten und aus diesen 49 Setzlinge herangezogen. Diese sollen nun an verschiedenen Orten in Großbritannien eingepflanzt werden.

Zwei Männer hatten den Baum im September 2023 illergalerweise mit einer Kettensäge gefällt. Die beiden Täter waren daraufhin im Juli zu mehr als vier Jahren Haft verurteilt worden. Der Vorfall hatte in Großbritannien eine Welle der Empörung ausgelöst.

Der Bergahorn hatte zuvor fast 200 Jahre lang in einem Tal in der Nähe des Hadrianswalls gestanden. Bei dem Baum handelte es sich um ein beliebtes Fotomotiv - auch weil er in zahlreichen Filmen und Serien zu sehen war, unter anderem in "Robin Hood - König der Diebe".

Diese Nachricht wurde am 22.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.