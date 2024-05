Jakob Böhme

Einfacher Schuster und bedeutender Mystiker

Jakob Böhme war Mystiker, Philosoph, Theosoph und gelernter Schuhmacher. Am 17. November 1624 ist er in Görlitz gestorben. Bei vielen ist er heute in Vergessenheit geraten, doch er hat mit seiner unkonventionellen Art viele Geistesgrößen beeinflusst.