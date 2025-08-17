Naturschutzbund Deutschland

Von der privaten Bienenhaltung raten Naturschützer eher ab (picture alliance / dpa / Hauke Schröder)

Wie die Nabu-Referentin für Biodiversität, Breitkreuz, sagte, ist die private Bienenhaltung in den letzten 20 Jahren stark angestiegen. Viele Menschen verwechselten die Haltung von Honigbienen allerdings mit Naturschutz. Demnach tragen die Tiere zwar zur Bestäubung bei, können aber unter Umständen auch ein Problem für wildlebende Bienen darstellen.

"Wer sich ein Bienenvolk in den Kleingarten stellt, der sollte auch dafür sorgen, dass es mehr Blüten in der Umgebung gibt", führte Breitkreuz aus. Andernfalls entstehe zusätzliche Konkurrenz um Pollen und Nektar mit Wildbienen und anderen Insekten. Der Deutsche Imkerbund erklärte dagegen, die Natur habe Mechanismen eingebaut, dank denen es kaum zu Nahrungskonkurrenz komme.

