"Natürliche Infrastruktur"

Das ist das Ergebnis einer Studie des Econics-Instituts zusammen mit dem Naturschutzbund Deutschland. Dafür wurden die Spätsommergrünheit, der Jahresniederschlag und die Oberflächentemperaturen an heißen Tagen innerhalb eines Fünfjahreszeitraums berechnet und auf einer Karte abgebildet. Der daraus entstandene Grün-Feucht-Kühl-Index zeigt eine deutliche Verschlechterung: Im Jahr 2025 lag er den Angaben zufolge um 16 Prozent niedriger als 2021.
Studienleiter Ibisch sagte, der sich verschlechternde Zustand in weiten Teilen des Landes sei kein abstraktes Naturschutzproblem. Vielmehr gehe es um handfeste Konsequenzen für die menschliche Gesundheit, sowie für die Versorgung und Sicherheit. Nabu-Präsident Krüger sagte, gerade in Städten sei Natur nicht "Nice-to-have", sondern Infrastruktur, die vor Hitze und Extremwetter schütze.
Diese Nachricht wurde am 15.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.