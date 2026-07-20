Naturschutz

Nabu: 15.000 Brutpaare in einer Saison (Patrick Pleul / dpa / Patrick Pleul)

Man rechne in dieser Saison mit 15.000 Brutpaaren, teilte der Nabu mit. In den 1980er Jahren habe es weniger als 3.000 Brutpaare gegeben. In vielen Regionen seien Störche komplett verschwunden gewesen. Grund für die positive Entwicklung seien Naturschutzmaßnahmen wie die Wiedervernässung von Mooren und Grünlandbewirtschaftung, die auf den Weißstorch abgestimmt sei. Zudem hätten viele der Vögel ihren Zug im Herbst stark verkürzt und dadurch die Überlebensrate erhöht.

Diese Nachricht wurde am 20.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.