Flugzeugabsturz in Kolumbien

Eines der vier Kinder, die nach 40 Tagen im Dschungel gerettet wurden, bei der Ankunft am Flughafen der kolumbianischen Hauptstadt Bogotà (AFP / JUAN BARRETO)

Älteste Schwester hatte Kenntnis von essbaren Pflanzen und Früchten

Die Geschwister im Alter von 13, 9 und 4 Jahren sowie einem Jahr gehören der indigenen Gemeinschaft der Uitoto an. Ihre Kenntnis der Region könnte ihnen geholfen haben, im Dschungel zu überleben. Die Großmutter hatte vor allem auf die älteste Schwester vertraut. "Sie war immer wie die Mutter, sie hat die anderen mit in den Wald genommen", sagte sie zuletzt im Radiosender La FM. "Sie kennt die Pflanzen und Früchte. Wir Indigene lernen von klein auf, welche man essen kann und welche nicht."

Mutter kam bei Absturz ums Leben

Die Propellermaschine war am 1. Mai im Süden Kolumbiens abgestürzt. Die Mutter der Kinder, der Pilot des Flugzeugs und ein indigener Führer kamen dabei ums Leben. Vor drei Wochen hatte Präsident Petro schon einmal die Rettung der Kinder verkündet. Das stellte sich aber als Irrtum heraus. Nun veröffentlichte er zum Beweis in seinem Tweet Fotos der Kinder, die von Soldaten versorgt werden. Nach Medieninformationen wurden die Geschwister inzwischen in die Hauptstadt Bogotá gebracht.

