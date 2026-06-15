Fußball

Nach 7:1 gegen Curaçao: Deutschland nun Land mit den meisten WM-Toren der Geschichte

Deutschland ist nach dem 7:1 gegen Curaçao das Land mit den meisten Toren in der WM-Geschichte. Die Nationalmannschaft hat nun insgesamt 239 Treffer erzielt und überholte in dieser Statistik Brasilien. Der Rekordweltmeister hat nach aktuellem Stand 238 Tore bei Weltmeisterschaften geschossen.