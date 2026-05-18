Oberhausen-Emmerich

Zunächst fahren Fern- und Güterzüge auf der sogenannten Hollandstrecke; der Regionalverkehr soll den Betrieb morgen aufnehmen.
Die Verbindung in das Nachbarland wird für den internationalen Güterverkehr ausgebaut und noch über Jahre eine Großbaustelle bleiben. Seit November 2024 hatte die Bahn auf dem 73 Kilometer langen Streckenabschnitt ein drittes Gleis gebaut, die Technik erneuert, Bahnhöfe modernisiert und Schallschutzwände errichtet. Teil der aufwendigen Baumaßnahme ist auch eine Überquerung des Wesel-Datteln-Kanals.
Diese Nachricht wurde am 18.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.