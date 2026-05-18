Oberhausen-Emmerich
Nach 80 Wochen: Bahnstrecke am Niederrhein in Richtung Niederlande wieder frei

Nach mehr als eineinhalb Jahren Bauzeit ist am Niederrhein die Bahnverbindung zwischen Oberhausen und Emmerich provisorisch freigegeben worden.

    Abrissarbeiten einer alten Straßenbrücke der Deutschen Bahn
    Am Niederrhein ist die Bahnverbindung zwischen Oberhausen und Emmerich provisorisch freigegeben. (picture alliance/Jochen Tack)
    Zunächst fahren Fern- und Güterzüge auf der sogenannten Hollandstrecke; der Regionalverkehr soll den Betrieb morgen aufnehmen.
    Die Verbindung in das Nachbarland wird für den internationalen Güterverkehr ausgebaut und noch über Jahre eine Großbaustelle bleiben. Seit November 2024 hatte die Bahn auf dem 73 Kilometer langen Streckenabschnitt ein drittes Gleis gebaut, die Technik erneuert, Bahnhöfe modernisiert und Schallschutzwände errichtet. Teil der aufwendigen Baumaßnahme ist auch eine Überquerung des Wesel-Datteln-Kanals.
    Diese Nachricht wurde am 18.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.