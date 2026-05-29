Kultur

Nach Absage: Autor Semsrott und Stadt Magdeburg einigen sich auf Lesung

In Magdeburg darf nun doch eine Lesung des Autors Arne Semsrott in der Stadtbibliothek stattfinden. Semsrott und die Stadt einigten sich auf eine Matinee am 6. Juni, wie der Autor der "Zeit" mitteilte. Zuvor sollte die Lesung in ein Kulturzentrum verlegt werden. Semsrott vermutete dahinter politische Einflussnahme.