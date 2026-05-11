Medien-Bericht

Test eines bodenbasierten Tomahawk-Systems (picture alliance / Newscom / SCOTT HOWE)

Das berichtet die Zeitung "Die Welt" unter Berufung auf Diplomaten von EU und NATO. So werde ein Plan geprüft, wonach in einem Joint Venture zwischen deutschen und US-Unternehmen Tomahawks hierzulande produziert werden könnten. Vorbild sei ein bereits existierendes Gemeinschafts-Unternehmen, das für die NATO künftig Raketen für das Flugabwehrsystem Patriot produzieren soll. Weiter heißt es, parallel gebe es Überlegungen, weitreichende Raketen von der Türkei zu kaufen. Entscheidungen habe es bisher noch nicht gegeben.

Vor kurzem war bekannt geworden, dass die USA die noch unter früheren Regierungen vereinbarte Stationierung von Tomahwaks bis auf Weiteres nicht umsetzen werden.

Diese Nachricht wurde am 11.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.