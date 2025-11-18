Das DTB-Team bei den Playoffs des Billie Jean King Cups in Ismaning (picture alliance / tennisphoto.de / Mathias Schulz)

"Ich habe diese Aufgabe mit großer Leidenschaft ausgeübt und bin stolz auf die Entwicklung der Spielerinnen und des gesamten Teams. Nach dem enttäuschenden Ausgang der Playoffs ist jetzt der richtige Zeitpunkt, Verantwortung zu übernehmen und Platz für neue Akzente zu machen", sagte Schüttler laut Mitteilung.

DTB-Vorstand Veronika Rücker und dankte dem 49-Jährigen für seine Arbeit: "Mit seinem großen Einsatz, seiner fachlichen Expertise und seiner menschlichen Art hat er über die vergangenen fünf Jahre die Mannschaft immer wieder zu Bestleistungen geführt".

Die deutschen Tennisspielerinnen waren bei den Playoffs des Billie Jean King Cups nach Niederlagen gegen die Türkei am Freitag und gegen Belgien am Sonntag nach zwölf Jahren in der internationalen Elite in die Zweitklassigkeit abgestürzt.

Diese Nachricht wurde am 18.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.