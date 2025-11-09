Nach Angaben der Luftfahrtbehörde FAA gilt die Anordnung, bis die Untersuchung des Unglücks abgeschlossen ist. Zuvor hatten bereits die Logistikkonzerne UPS und FedEx erklärt, ihre gesamten Flotten dieser Flugzeuge vorerst am Boden zu lassen. Sie folgten damit einer Empfehlung des Herstellers Boeing.
Am Dienstag war am Flughafen der Stadt Louisville eine MD-11-Frachtmaschine von UPS abgestürzt. Mindestens 14 Menschen kamen ums Leben. Während des Starts hatte sich ein Triebwerk aus noch ungeklärter Ursache vom Flügel gelöst.
Diese Nachricht wurde am 09.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.