Fußball
Nach Afrika-Cup-Finale: Sperren für Trainer und Spieler

Das chaotische Finale des Afrika-Cups zwischen dem Senegal und Marokko hat für beide Mannschaften ein Nachspiel.

    Senegals Trainer Pape Thiaw kommt am Flughafen in Ndiass an, er trägt die Medaille um den Hals.
    Auch der Trainer Senegals, Pape Thiaw, wurde wegen unsportlichen Verhaltens bestraft. (AP / Misper Apawu)
    Der afrikanische Fußballverband CAF sperrte den senegalesischen Trainer Pape Thiaw wegen unsportlichen Verhaltens für mehrere Spiele und verurteilte ihn zu einer Geldstrafe. Zudem wurden je zwei Spieler der beiden Mannschaften für zwei Spiele gesperrt. Die Fußballverbände des Senegal und Marokkos müssen wegen diverser Vergehen hohe Geldstrafen zahlen.
    Das Finale hatte kurz vor dem Abbruch gestanden. Marokko bekam kurz vor dem Abpfiff einen Elfmeter zugesprochen. Wegen der Entscheidung verließen Senegals Spieler vorübergehend den Platz. Nach langer Unterbrechung verschoss Marokko den Elfmeter. In der Verlängerung traf Senegal zum entscheidenden 1 zu 0. 
