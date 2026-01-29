Der afrikanische Fußballverband CAF sperrte den senegalesischen Trainer Pape Thiaw wegen unsportlichen Verhaltens für mehrere Spiele und verurteilte ihn zu einer Geldstrafe. Zudem wurden je zwei Spieler der beiden Mannschaften für zwei Spiele gesperrt. Die Fußballverbände des Senegal und Marokkos müssen wegen diverser Vergehen hohe Geldstrafen zahlen.
Das Finale hatte kurz vor dem Abbruch gestanden. Marokko bekam kurz vor dem Abpfiff einen Elfmeter zugesprochen. Wegen der Entscheidung verließen Senegals Spieler vorübergehend den Platz. Nach langer Unterbrechung verschoss Marokko den Elfmeter. In der Verlängerung traf Senegal zum entscheidenden 1 zu 0.
Diese Nachricht wurde am 29.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.