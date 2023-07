In diesem Einkaufszentrum in der dänischen Hauptstadt Kopenhagen hatte der 23-Jährige am 3. Juli 2022 drei Menschen erschossen. (IMAGO/Dean Pictures)

Ein Gericht in der dänischen Hauptstadt sprach den 23-Jährigen in allen Anklagepunkten schuldig. Er muss auf unbestimmte Zeit in einer hochgesicherten psychiatrischen Anstalt für gefährliche Verurteilte bleiben. Der Mann kann allerdings noch Berufung gegen das Urteil einlegen. Er hatte am 3. Juli 2022 in dem Einkaufszentrum das Feuer eröffnet und drei Menschen getötet.

