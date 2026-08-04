Dabei seien mehrere Besatzungsmitglieder verletzt worden, teilte das türkische Außenministerium mit. Es machte keine Angaben zu den Angreifern. Das Ministerium äußerte sich erneut besorgt über die Eskalation des Konflikts zwischen Russland und der Ukraine im Schwarzen Meer. Beide Länder müssten dringend Maßnahmen zur Sicherheit des Schiffsverkehrs ergreifen, hieß es in Ankara. Andernfalls drohten negative Folgen unter anderem für die Lebensmittelversorgung.
Die Ukraine und Russland hatten in den vergangenen Wochen ihre gegenseitige Angriffe auf den Schiffsverkehr im Schwarzen Meer verstärkt.
Diese Nachricht wurde am 04.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.