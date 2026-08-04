Ukraine-Krieg
Nach Angriff auf Frachter: Türkei fordert mehr Sicherheit im Schwarzen Meer

Im Schwarzen Meer sind nach Regierungsangaben zwei türkische Frachtschiffe mit Drohnen angegriffen worden.

    Ein Frachtschiff auf dem Schwarzen Meer, vom Ufer aus gesehen. Im Vordergrund sitzen Seevögel auf einer Mauer.
    Ein türkisches Frachtschiff im Schwarzen Meer (Archivbild vom Juli 2023) (picture alliance / abaca | Zozulia Yulii/Ukrinform/ABACA)
    Dabei seien mehrere Besatzungsmitglieder verletzt worden, teilte das türkische Außenministerium mit. Es machte keine Angaben zu den Angreifern. Das Ministerium äußerte sich erneut besorgt über die Eskalation des Konflikts zwischen Russland und der Ukraine im Schwarzen Meer. Beide Länder müssten dringend Maßnahmen zur Sicherheit des Schiffsverkehrs ergreifen, hieß es in Ankara. Andernfalls drohten negative Folgen unter anderem für die Lebensmittelversorgung.
    Die Ukraine und Russland hatten in den vergangenen Wochen ihre gegenseitige Angriffe auf den Schiffsverkehr im Schwarzen Meer verstärkt.
    Diese Nachricht wurde am 04.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.