Russlands Ukrainekrieg

Man werde zusätzliche Beschränkungen für nicht-kritische Einrichtungen einführen, teilte die Regierung in Kiew mit. Die Liste der Infrastruktureinrichtungen, die Anspruch auf eine unterbrechungsfreie Stromversorgung hätten, müsse gekürzt werden. Zudem werde die Ukraine Energieimporte für staatliche Unternehmen zulassen. Details wurden nicht bekannt.

Russland greift derzeit gezielt Anlagen der Energie- und Wärmeversorgung in der Ukraine an. Am Wochenende gab es nach russischen Raketenangriffen in vielen Teilen der Ukraine Stromsperren von bis zu 16 Stunden. Die Abschaltungen bedeuten meistens auch, dass es in den Wohnungen kein Wasser gibt.

