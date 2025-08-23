Verteidigungsminister Sánchez erklärte, eine Einheit mit 700 Einsatzkräften werde die Suche nach den Verantwortlichen aufnehmen. Am Donnerstag waren 13 Polizisten in der nördlichen Region Antioquia getötet worden, als ein Polizeihubschrauber abgeschossen wurde. Sechs weitere Menschen kamen den Angaben zufolge durch eine Autobombe in Cali südwestlich von Bogotá ums Leben. Ziel des Anschlags war offenbar ein Luftwaffenstützpunkt. Die Regierung machte Splittergruppen der ehemaligen Farc-Guerilla für die Vorfälle verantwortlich.
