Niemand, der an der Grenze gegen Gesetze verstoße, bleibe unbestraft, erklärte Innenminister Siemoniak. Ihm zufolge wurden in den vergangenen Tagen Fälle von Beamtenbeleidigung oder Amtsanmaßung dokumentiert und an die Staatsanwaltschaft weitergeleitet.

Organisiert werden die Patrouillen von der sogenannten "Bewegung zur Verteidigung der Grenzen". Dahinter steht der in Polen bekannte Rechtsradikale Bakiewicz.

Gestern hatte Ministerpräsident Tusk angekündigt, ab Montag Kontrollen an der deutsch-polnischen Grenze durchzuführen. Die Bundespolizei führt bereits Kontrollen an allen Landesgrenzen durch, um irreguläre Migration zu bekämpfen.

