Dies teilten die kolumbianischen Behörden mit. Demnach gab es 40 Verletzte.
Am Samstag war auf einer Landstraße in der Region Cauca ein selbstgebauter Sprengsatz explodiert. Es handelt sich um den folgenschwersten Anschlag in Kolumbien seit mehr als 20 Jahren. Kurz zuvor hatte es in mehreren Landesteilen Anschläge auf Militärkasernen und Polizeistationen gegeben. Kolumbiens Präsident Petro sprach von Terrorismus und machte eine Splittergruppe der 2016 aufgelösten Farc-Guerilla für die Taten verantwortlich.
Diese Nachricht wurde am 27.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.