Terrorismus
Nach Anschlag in Kolumbien: Zahl der Toten steigt auf 20

Nach einem Bombenanschlag im Südwesten Kolumbiens ist die Zahl der Todesopfer 20 gestiegen.

    Kolumbien, Cajibio: Menschen versammeln sich um Fahrzeuge, die bei einem Anschlag auf der Panamericana beschädigt wurden.
    Gut einen Monat vor der Präsidentenwahl in Kolumbien sind bei einem Bombenanschlag mehrere Zivilisten getötet worden. (Santiago Saldarriaga/AP/dpa)
    Dies teilten die kolumbianischen Behörden mit. Demnach gab es 40 Verletzte.
    Am Samstag war auf einer Landstraße in der Region Cauca ein selbstgebauter Sprengsatz explodiert. Es handelt sich um den folgenschwersten Anschlag in Kolumbien seit mehr als 20 Jahren. Kurz zuvor hatte es in mehreren Landesteilen Anschläge auf Militärkasernen und Polizeistationen gegeben. Kolumbiens Präsident Petro sprach von Terrorismus und machte eine Splittergruppe der 2016 aufgelösten Farc-Guerilla für die Taten verantwortlich.
    Diese Nachricht wurde am 27.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.