Sachsen-Anhalt

Heute soll an die Opfer des Anschlags von Magdeburg erinnert werden (Archivbild). (picture alliance / dpa / Heiko Rebsch)

Bundespräsident Steinmeier und Ministerpräsident Haseloff wollen einen Kranz am zentralen Gedenkort an der Johanniskirche niederlegen und sich anschließend in ein Kondolenzbuch eintragen. Außerdem ist ein Gespräch mit Einsatz- und Hilfskräften geplant. Am Abend sollen Steinmeier und Haseloff dann bei der Veranstaltung "Magdeburg singt für eine weltoffene Stadt" auf dem Alten Markt sprechen.

Bei dem Anschlag am 20. Dezember fuhr ein 50 Jahre alter Mann aus Saudi-Arabien mit einem Auto auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt. Sechs Menschen starben, fast 300 Menschen wurden verletzt. Das genaue Motiv für die Tat ist bisher unklar. Der Täter befindet sich in Untersuchungshaft.

Diese Nachricht wurde am 16.01.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.