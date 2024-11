Niederlande

Nach antisemitischen Angriffen in Amsterdam: Ministerpräsident Schoof sagt Teilnahme an UNO-Klimakonferenz ab

Nach den antisemitischen Angriffen auf israelische Fußballfans in Amsterdam hat der niederländische Ministerpräsident Schoof seine Teilnahme an der UNO-Klimakonferenz kommende Woche in Aserbaidschan abgesagt.