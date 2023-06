Urteil gegen Lina E.

Nach dem Dresdner Urteil gegen die mutmaßliche Linksextremistin Lina E. ist es zu Ausschreitungen in der Bremer Innenstadt gekommen. (Kai Moorschlatt / NWM / dpa / Kai Moorschlatt)

In Leipzig wurde ein Auto in Brand gesetzt. Ein Zusammenhang zum Demonstrationsgeschehen könne nicht ausgeschlossen werden, sagte eine Polizeisprecherin. Drei Tatverdächtige seien vorläufig festgenommen worden.

Am Abend hatten in Leipzig rund 800 Menschen gegen die Verurteilung der Studentin protestiert. Dabei wurden Flaschen, Steine und Pyrotechnik in Richtung der Einsatzkräfte geworfen. Auch in Bremen, Hamburg und Berlin kam es teils zu Ausschreitungen. Das Oberlandesgericht Dresden hatte die 28-Jährige wegen mehrerer Angriffe auf Rechtsextreme zu fünf Jahren und drei Monaten Haft verurteilt. Sie ist auf freien Fuß gesetzt worden, bis das Urteil rechtskräftig ist.

