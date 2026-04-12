Marie-Louise Eta wird Cheftrainerin von Union Berlin bis Saisonende. (Andreas Gora / dpa / Andreas Gora)

Das teilte der Hauptstadtverein am späten Samstagabend mit. Zuvor hatten die Berliner 1:3 bei Schlusslicht Heidenheim verloren. Der Vorsprung des Tabellenelften auf Relegationsplatz 16 beträgt weiter sieben Punkte.

Neben Baumgart müssen auch dessen Co-Trainer Danilo de Souza und Kevin McKenna gehen. "Wir spielen bisher eine absolut enttäuschende Rückrunde und lassen uns vom Tabellenstand nicht blenden: Unsere Lage ist nach wie vor bedrohlich und wir benötigen dringend Punkte, um den Ligaverbleib zu sichern", erklärte Profifußball-Geschäftsführer Horst Heldt laut Mitteilung.

Baumgarts sportliches Ende bei Union kommt überraschend. Die Berliner hatten erst im Januar den Vertrag mit dem früheren Union-Spieler vorzeitig verlängert. Eta, die ab dem Sommer die Bundesliga-Frauen der Berliner übernehmen wird, hat bereits Erfahrung im Abstiegskampf. Sie war bereits von November 2023 bis Mai 2024 Co-Trainerin von Union Berlin.

Diese Nachricht wurde am 12.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.