Rettungsschiff

Man wisse von einem bedauerlichen Vorfall, hieß es aus der Kommission in Brüssel. Die EU-Delegation in Tripolis werde sich an die libyschen Behörden wenden, um Informationen darüber einzuholen. Alle Beteiligten müssten das internationale Recht und das internationale Seerecht uneingeschränkt respektieren.
Das Schiff war gestern nach Angaben der Hilfsorganisation Sea-Watch in internationalen Gewässern von einer libyschen Patrouille bedroht und beschossen worden. Zuvor hatte das Schiff im Mittelmeer 90 Menschen aus Seenot gerettet.
Diese Nachricht wurde am 12.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.