Naher Osten

Ein Sprecher des Auswärtigen Amts erklärte, erforderlich sei eine umfassende Untersuchung der Geschehnisse.
Bei dem israelischen Angriff auf das Nasser-Krankenhaus im südlichen Gazastreifen waren nach Klinikangaben 19 Menschen getötet worden, darunter fünf Journalisten. Einem Bericht des israelischen Militärs zufolge galt der Angriff einer von der Terrororganisation Hamas installierten Überwachungskamera auf dem Klinikgelände. Diese sei genutzt worden, um israelische Truppen zu beobachten und Anschläge gegen sie vorzubereiten. Das Militär bestreitet, gezielt Reporter ins Visier genommen zu haben.
Diese Nachricht wurde am 28.08.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.