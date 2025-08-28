Naher Osten
Nach Beschuss von Krankenhaus in Gazastreifen - Bundesregierung: Israels Erklärung nicht ausreichend

Die Bundesregierung hat den Bericht der israelischen Regierung zum Beschuss des Nasser-Krankenhauses im Gazastreifen als nicht ausreichend kritisiert.

    Palästinenser tragen die Leichen von Journalisten während ihrer Beisetzung.
    Bei einem israelischen Angriff sind auch fünf Al-Dschasira-Journalisten getötet worden. (Jehad Alshrafi / AP / dpa / Jehad Alshrafi)
    Ein Sprecher des Auswärtigen Amts erklärte, erforderlich sei eine umfassende Untersuchung der Geschehnisse.
    Bei dem israelischen Angriff auf das Nasser-Krankenhaus im südlichen Gazastreifen waren nach Klinikangaben 19 Menschen getötet worden, darunter fünf Journalisten. Einem Bericht des israelischen Militärs zufolge galt der Angriff einer von der Terrororganisation Hamas installierten Überwachungskamera auf dem Klinikgelände. Diese sei genutzt worden, um israelische Truppen zu beobachten und Anschläge gegen sie vorzubereiten. Das Militär bestreitet, gezielt Reporter ins Visier genommen zu haben.
    Diese Nachricht wurde am 28.08.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.