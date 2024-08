Rotes Meer

Die USA warnen vor einer Umweltkatastrophe im Roten Meer (hier ein Bild, das laut den Huthi den Tanker "Sounion" nach dem Angriff zeigen soll) (AFP / -)

Ein Sprecher des Außenministeriums erklärte, die Besatzung des griechischen Tankers sei zwar in Sicherheit. Die Huthi schienen aber entschlossen, das Schiff mit weiteren Angriffen zu versenken. In der Folge könnten eine Million Barrel Öl ins Meer fließen. Das entspreche etwa dem Vierfachen dessen, was nach der Havarie der Exxon Valdez vor Alaska im Jahr 1989 ins Meer gelangt war.

Die Huthi greifen seit Beginn des Gazakrieges Handelsschiffe an und sehen das als Unterstützung der Terrororganisation Hamas.

