Deutsche Bahn

Die Spezialeinheit der Polizeidirektion Hannover habe den Fall übernommen, da eine politische Motivation nicht auszuschließen sei, sagte ein Sprecher. Man ermittle aber weiterhin in alle Richtungen. Die Ursache des Feuers sei noch unklar. Die Bahn geht nach eigenen Angaben von Vandalismus aus.
Der Sicherungskasten war am Samstag in Brand geraten. Nach dem Vorfall war der Bahnverkehr stark beeinträchtigt. Reisende zwischen Hannover und Berlin müssen weiterhin mit Einschränkungen rechnen.
Diese Nachricht wurde am 15.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.